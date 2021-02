Daredevil tra Netflix e Disney: qual è il futuro di Charlie Cox? Facciamo il punto

Anni fa Netflix ha cercato di costruire il proprio universo condiviso di supereroi con serie tv come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e una miniserie crossover chiamata The Defenders senza ottenere un grande risultato.

Daredevil è lo show che ha ottenuto più successo, con protagonista Charlie Cox, che tornerebbe nei panni dell’avvocato Matt Murdock molto volentieri.



Dopo una terza stagione accolta con entusiasmo, lo show è stato cancellato. I fan hanno dato vita ad una petizione per cercare di salvarlo con Vincet D’Onofrio, interprete di Kingpin, molto impegnato sui social nella promozione di tale petizione.



Nel novembre 2020 i diritti sono tornati alla Marvel e i fan adesso sognano una quarta stagione grazie a Disney+. Ma ci sarebbe anche un’altra potenziale soluzione, sotto forma del marchio Star di Disney+, una piattaforma che ospita contenuti più adulti.



Con i contratti scaduti, che includevano una clausola secondo cui dopo la cancellazione la Disney non avrebbe potuto realizzare niente con i protagonisti del progetto Netflix's Marvel, adesso invece la Marvel potrebbe utilizzare tutti i personaggi e Charlie Cox potrebbe tornare nei panni del Diavolo di Hell's Kitchen.



O forse, ci è già tornato, dato che Charlie Cox è stato avvistato sul set di Spider-Man 3 solo un mese fa. Vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento sui cinque modi in cui Daredevil potrebbe tornare nella Fase 4 del MCU.