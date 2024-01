Daredevil non sarà l'unico grande cameo in Echo?

Manca poco meno di una settimana al debutto di Echo su Disney+, che ricordiamo sarà distribuita interamente in un'unica soluzione con i 10 episodi della prima stagione immediatamente disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Sappiamo già della presenza di Daredevil e Kingpin nello show, ma pare che ci sarà spazio per altri grandi cameo.

Si vociferava che Daredevil sarebbe apparso in Echo fin da prima che lo show iniziasse la sua produzione, e il marketing non ha fatto mistero del fatto che l'Uomo senza Paura apparirà per almeno una lunga scena di combattimento con la Maya Lopez di Alaqua Cox. Tuttavia, il regista Sydney Freeland ha ora confermato che lo spin-off conterrà altri camei, e non solo provenienti da altri progetti del MCU per il piccolo schermo.

"Ci sono diversi camei nella nostra serie, e i fan del MCU vedranno personaggi di altri film e show che riconosceranno", ha spiegato Freeland a TV Line. "Ma allo stesso tempo, non è necessario aver fatto i compiti a casa per godersi lo show. Chi non ha familiarità con il MCU può comunque vederlo".

Poiché si ritiene che sia un personaggio di supporto importante nella serie, presumiamo che Freeland non si stia riferendo a Kingpin (Vincent D'Onofrio), il che significa che i fan possono probabilmente aspettarsi qualche sorpresa.

Echo sarà il primo progetto di una nuova etichetta conosciuta come Marvel Spotlight, che prende il nome da una serie antologica di fumetti che ha debuttato nel 1971 e che è stata l'origine di amati personaggi Marvel come Ghost Rider e Spider-Woman. "Marvel Spotlight ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più concrete e incentrate sui personaggi, e nel caso di Echo, concentrandosi sulle minacce di strada rispetto alla continuità del MCU", ha dichiarato il responsabile dello streaming Brad Winderbaum.

"Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o Fantastic Four per godersi un fumetto di Ghost Rider Spotlight, il nostro pubblico non avrà bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa sta succedendo nella storia di Maya".

Echo debutterà con tutti i suoi 10 episodi su Disney+ il 10 gennaio prossimo.