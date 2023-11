Daredevil, perché i fan sono arrabbiati con Karen Page?

L'avvicinarsi dell'uscita di Daredevil: Born Again non poteva non riportare in auge le vecchie discussioni sulla serie Netflix dedicata all'eroe di Hell's Kitchen, con tutto ciò che ne consegue in termini di simpatie e antipatie per i suoi protagonisti. Avevate mai notato, ad esempio, questo livore nei confronti di Karen Page?

Nelle ore successive all'annuncio del via ai lavori su Daredevil: Born Again, sui social sono comparsi un bel po' di post che attaccano senza mezzi termini il personaggio interpretato da Deborah Ann Woll nelle tre stagioni della prima serie con Charlie Cox, spingendo in molti ad ergersi in sua difesa rispendendo al mittente le critiche ritenute ingiuste o quantomeno ingenerose.

Su Reddit, in particolare, un fan ha accusato i più critici di non sopportare il personaggio (che, come molti ricordano, non tornerà nella serie Disney+) perché colpevole di non aver sempre appoggiato le azioni di Matt Murdock; "Deborah, ti vogliamo bene. Mi mancherà la tua Karen Page. Daredevil non sarà la stessa senza di te" si legge invece in un post pubblicato su X.

E voi, da che parte state? Avreste voluto il ritorno di Deborah Ann Woll nei panni del suo storico personaggio o pensate che la nuova serie possa effettivamente farne a meno? Fatecelo sapere nei commenti!