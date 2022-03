Daredevil, perché una quarta stagione su Disney+ è possibile

Da quando Daredevil ha fatto il suo debutto nell'MCU, non si è fatto altro che parlare di un reboot della serie prima su Netflix. Quando poi le sue tre stagioni si sono spostate su Disney+, i piani si sono indirizzati verso il sequel e una quarta stagione fissata a tempo indeterminato potrebbe invece arrivare molto prima. Ecco le ultime.

Cresce il fermento presso il Marvel Cinematic Universe, sia per il prossimo futuro che per quello più inoltrato. Il piccolo schermo dell’MCU si prepara al suo debutto con una serie violentissima come Moon Knight, mentre gli spettatori delle sale cinematografiche attendono con ansia di vedere tutti gli universi paralleli di Doctor Strange 2. Se si butta uno sguardo oltre le prossime uscite poi, il calendario Marvel dei prossimi anni appariva pienissimo, tanto da far disperare che un personaggio ancora marginale nell’MCU come il Diavolo di Hell’s Kitchen potesse trovare uno spazio tutto suo.

Inizialmente, l’intento sembrava essere quello di sfruttarlo come un Jolly, introducendolo lentamente all’ampia cerchia di personaggi facendolo “apparire dovunque nel prossimo futuro”, secondo le parole di diversi insider di settore. Ma l’inglobamento definitivo di Mavel Television cui la serie originale faceva capo ha portato allo spostamento delle tre stagioni da Netflix a Disney+ e con esso un’accelerazione nello sviluppo di un reboot che sembrava, invece, piuttosto lontano. E ora, una quarta stagione che farebbe da sequel, se non imminente, sembra comunque molto più ravvicinata.

La grande domanda era infatti se Kevin Feige volesse mantenere il vecchio corso di Matt Murdoch come canonico e la risposta, vista la rigidità dell’MCU, sembrava essere no. Ma rispetto al reboot, il sequel auspicato da tutti, compreso Charlie Cox, avrebbe avuto molta più ragion d’essere. Innanzitutto per l’amore degli spettatori nei confronti dello show originale e il rischio di una sollevazione nel caso in cui se ne fosse fatta piazza pulita. In secondo luogo, la possibilità di ripartire da basi già molto solide, senza dover impiegare chissà quanto tempo prima di impostare un nuovo riavvio per il personaggio, ma inserendosi già in un solco già scavato.

Ed è proprio notizia di poche ore che qualcosa di molto grosso si starebbe già muovendo, accorciando di molto i tempi d’attesa. Non solo le diverse voci di corridoio che riportano una messa in lavorazione della quarta stagione; non solo l’auspicio di Cox per un sequel piuttosto che un reboot; ma soprattutto la comparsa del progetto nell’ultimo numero di Production Weekly, che settimanalmente aggiorna sullo stato delle riprese di film e show a Hollywood. A questo si aggiunge la creazione di Blind Faith Productions LLC, una nuova società a responsabilità limitata nata nel seno dei Marvel Studios, che già dal nome potrebbe ovviamente occuparsi all’eroe di Hell’s Kitchen, anche se non se ne conosce ancora la funzione. L’opzione di un rinnovo dello standalone potrebbe essere anche molto funzionale per introdurre finalmente Jessica Jones nel MCU.