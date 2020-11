Daredevil: ecco perchè lo scontro finale con Kingpin è una delle migliori scene mai viste

Lo scorso 29 novembre i diritti di Daredevil sono ritornati ai Marvel Studios e i fan hanno tentato di attirare l'attenzione di Kevin Feige in ogni modo possibile. In molti sperano che ci possa ancora essere ancora qualche speranza per la serie dedicata a Matt Murdock ma, per ora non sono arrivati segnali in merito.

Nella raffica di tweet con l'hashtag SaveDaredevil molti telespettatori hanno mostrato delle clip relative alle proprie scene preferite della serie e, una in particolare è risultata la più apprezzata dal pubblico: la scena in cui Daredevil e Kingpin combattono per l'ultima volta. È perfettamente comprensibile il motivo per cui i fan continuano a parlarne ancora dopo anni, questa infatti a detta di molti, è una delle migliori scene tratte dai fumetti che sia mai stata riproposta in live-action.

Murdock e Fisk finalmente si scontrano, dopo una stagione particolarmente complicata per il prootagonista che però riesce a prendere rapidamente il sopravvento. Con un Kingpin insanguinato e in bilico, Daredevil ha tutte le ragioni del mondo per porre fine alla sua vita: il vigilante può uccidere Fisk e salvare la città ma preferisce non farlo, perché questo va tutto ciò in cui crede. Non uccide Kingpin perché non ne ha bisogno: Daredevil ha già vinto. É riuscito a battere Kingpin con astuzia mettendo a rischio l'unica cosa di cui gli importa davvero: il benessere di sua moglie Vanessa. Il solo pensiero di perderla lo mette KO.

Per rivivere la potenza di questi istanti, date un'occhiata alla nostra recensione di Daredevil 3 e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scena iconica.