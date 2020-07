Daredevil, Peter Shinkoda si scaglia contro la produzione: 'Hanno escluso gli asiatici'

Nelle ultime ore si è diffusa un notizia destinata a far discutere veramente molto. L'attore Peter Shinkoda, che ha interpretato Nobu in Daredevil, ha accusato di recente Jeph Loeb della Marvel Television di voler tagliare a tutti i costi le trame incentrate sui personaggi asiatici.

Intervenuto di recente ad un panel del ComiC-Con@Home dedicato alla serie ha infatti usato parole molto dure su Loeb, sostenendo che ha posto il veto alle trame asiatiche e ha messo da parte il suo personaggio più e più volte.

"Jeph Loeb ha detto varie volte di non scrivere per Nobu e Gao, e questo è stato ribadito molte volte da molti scrittori e showrunner. Dal loro punto di vista a nessuno importava dei cinesi e degli asiatici. C'erano tre film Marvel precedenti che lo dimostrano, una trilogia chiamata Blade , dove Wesley Snipes uccide 200 asiatici in ogni film. Nessuno dà importanza alla cosa, quindi dicevano a tutti di non scrivere di Nobu e Gao. Sono stati costretti ad abbandonare la trama e a lasciarla finire nel dimenticatoio"

Rincarando la dose ha poi aggiunto: "Sono a conoscenza di quella trama che inizialmente avevano creato per me, ed erano molto dispiaciuti di non poterla approfondire, ma le loro mani erano legate. Era una trama molto interessante sul dover andare [a New York] con il pretesto di ottenere una specie di trapianto per ragioni mediche, e c'erano molte scartoffie e la burocrazia era confusa, in modo che Nobu potesse entrare nel paese e quindi eseguire i suoi piani. Ma tutto quel retroscena è stato gettato nella spazzatura. Quindi hanno dovuto inventare un'altra trama ridotta e tutto ciò che avrei voluto far conoscere di Nobu è stato gettato via".

Accuse molto forti insomma. Voi cosa ne pensate? Intanto in molti sperano in un ritorno di Daredevill e reclamano a gran voce Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin. Dopo questa bufera, chissà cosa potrebbe accadere.