Daredevil: la petizione per salvare la serie ha raggiunto oltre 130mila firme!

L'improvvisa cancellazione di Daredevil è stata, nel vero senso del termine, un fulmine a ciel sereno per migliaia di appassionati in tutto il mondo. Il personaggio, che ha goduto di ben tre apprezzatissime stagioni prodotte da Netflix, era diventato uno dei più iconici a livello televisivo. Che sia giunta l'ora di un ritorno in carreggiata?

Questo è ciò che sperano i sostenitori della petizione #SaveDaredevil, lanciata dall'utente Joseph Garcia sulla celebre piattaforma Change.org, in cui 130mila persone hanno firmato affinché Netflix possa prendere in seria considerazione l'idea di riportare in auge la serie, per un'eventuale quarta stagione.

Si legge nel comunicato:

"Marvel's Daredevil è stata cancellata dopo una terza stagione acclamata dalla critica, a seguito di quella che sembrerebbe essere una mossa attuata solo e unicamente da Netflix. Nonostante il successo della serie, Netflix ha pensato che proseguire con la già pianificata quarta stagione non rappresentasse i loro interessi a lungo termine.

Come fan appassionati, siamo convinti che Marvel's Daredevil abbia un grande valore, per noi, così come per qualsiasi piattaforma che sia disposta a far proseguire il viaggio di questo cast e di questi personaggi.

Le nostre richieste implicano:

1. Che Marvel Television si rimetta in contatto con Netflix, affinché possa essere negoziato un nuovo accordo a beneficio di entrambi, che permetta alla serie (per come la conosciamo), di proseguire su Netflix o su una differente piattaforma.

2. In alternativa, che un accordo venga negoziato, affinché i personaggi della serie Netflix possano apparire in altre produzioni di Marvel Television, interpretati dallo stesso cast di attori."

Trattasi di richieste che dimostrano il grande consenso di pubblico, venutosi a consolidare nel corso degli anni, nei confronti dello show con protagonista Charlie Cox. Del resto, le avventure del Diavolo di Hell's Kitchen avevano dimostrato che, nonostante i diritti dei personaggi fossero in mano alla Disney (notoriamente family-friendly), fosse possibile proporre un approccio più serio e maturo di eroi e comprimari dei Marvel Comics.

Nel corso degli anni, Matt Murdock era riuscito ad affermarsi come personaggio complesso e stratificato, un eroe temprato dalle sofferenze, motivato ad alzarsi da ogni caduta in nome di quell'amore incondizionato nei confronti della propria città. Oltre a ciò, lo stretto legame con i migliori amici (Karen Page e Foggy Nelson), così come l'intricata rivalità con villain straordinari (come il Wilson Fisk di Vincent d'Onofrio e il Benjamin Poindexter di Wilson Bethel) avevano contribuito a costruire un background stabile e affascinante per uno dei personaggi più iconici a livello fumettistico. Senza contare che, tra la seconda e terza stagione delle avventure da solista, Daredevil aveva incrociato il cammino con altri eroi "urbani" delle serie Netflix, tra cui Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, formando i Defenders, oltre che con il Punisher di Jon Bernthal.

Al termine della terza stagione, era evidente che il progetto dovesse e volesse continuare, grazie alle storyline introdotte e all'inevitabile evoluzione di determinati personaggi (primo fra tutti, il Bullseye di Wilson Bethel).

Ora che tutto è sfumato, non è chiaro quale futuro aspetti questi amati personaggi, se in televisione o nel ben più conosciuto schermo cinematografico. Ma si sa: la speranza è l'ultima a morire. Chissà quindi che Netflix non finisca seriamente per dare ascolto alle richieste sincere dei fan.

E voi, siete favorevoli ad un ritorno in grande stile del Diavolo di Hell's Kitchen? Scatenatevi nei commenti!