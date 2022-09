Daredevil, il poster fan-made con The Punisher è da sogno: il Born Again che vorremmo!

Preoccupa non poco il taglio che i Marvel Studios vorranno dare a Daredevil: Born Again e che potrebbe edulcorare parzialmente l'alter ego di Matt Murdock. Ma se invece fosse lo stesso di questo poster, con tanto di Frank Castle armato di minigun, rivedremmo un Diavolo di Hell's Kitchen ancora più infernale.

Attualmente il diavolo di Hell’s Kitchen sta facendo il suo passaggio fra i vari camei di She Hulk, ma il fatto che si sia deciso di farlo debuttare – per la prima volta in costume – in una serie dal tono comedy spaventa per il futuro del personaggio. Basti pensare che la regista Anu Valia ha citato Thor: Ragnarok come principale ispirazione di She Hulk. Alla vigilia del debutto dello show, a preoccupare erano state soprattutto le interviste che facevano presupporre sarebbe stato questo, il nuovo volto di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe. Anche nella serie a lui dedicata.

Nel frattempo, ci si è iniziati a chiedere se il ritorno di Matt Murdock non preparasse quello di altri membri dei Defenders. Prima in lista Jessica Jones, ma poi c’è stata quella svista di Rosario Dawson – immediatamente ridimensionata – secondo cui anche The Punisher si preparava al suo show reboot. Ora vediamo il meglio dei due personaggi che furono di Marvel Television in questo poster fan-made realizzato dall’utente @rahalarts, che trovate in calce all’articolo.

Nel poster, davvero ben realizzato, vediamo il Daredevil di Charlie Cox e il Punisher di Jon Bernthal, uno a fianco all’altro pronti a combattere dei nemici armati di katane. Nonostante somiglino più che altro a dei ninja, il taglio del poster è marcatamente horror e ricorda quasi le pose del genere zombie. Oltre al minigun spezza-ossa di Frank Castle, è la rappresentazione di Daredevil, mai così indiavolato, quella che più vorremmo ritrovare nello show dei Marvel Studios. Che ne pensate di questo poster? Ditecelo nei commenti!