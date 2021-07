Daredevil, il poster fanmade della Stagione 4 è imperdibile: c'è anche Spiderman!

La curiosità intorno al ritorno di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe aumenta giorno dopo giorno e un fan ha realizzato un potenziale poster per la quarta stagione davvero imperdibile nell'attesa di scoprire se e quanto il personaggio farà ritorno.

Kevin Feige non ha svelato ufficialmente quando Daredevil potrebbe tornare, ma è quasi garantito che tornerà nel più grande franchise di Hollywood prima o poi.



Alcuni suggeriscono che il personaggio interpretato da Charlie Cox finirà per apparire in Spider-Man: No Way Home. La troupe di #SaveDaredevil continua a portare avanti la sua causa, sperando in una quarta stagione che serva come continuazione della serie Netflix.



In attesa di sviluppi ad entusiasmare i fan intanto ci ha pensato lo straordinario Instagrammer @adtdesign che ha condiviso un nuovo poster per la potenziale quarta stagione di Daredevil con in primo piano altri famosi personaggi del MCU.

Insieme a Matt Murdock di Cox, ci sono Karen Page di Deborah Ann-Woll, Frank Castle (Jon Bernthal), Foggy Nelson (Elden Henson) e Claire Temple (Rosario Dawson).



Dal momento che la stagione 4 di Daredevil sarebbe, infatti, ambientata nel MCU, l'artista ha incluso anche Spider-Man di Tom Holland e MJ di Zendaya. Dietro tutti loro incombe Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio.



Mentre i Marvel Studios devono ancora confermare il ritorno del cast di Daredevil, Kevin Feige ha confermato all'inizio di quest'anno che "qualcosa" bolliva in pentola.



"Tutto è sul tabellone", ha detto Feige a THR all'epoca. "Questa è una delle cose divertenti dei fumetti è che i personaggi appaiono e scompaiono e vanno e vengono. Tutto questo è fonte di ispirazione per il futuro".



Tutte e tre le stagioni di Daredevil sono disponibili per lo streaming su Netflix, mentre Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema il 17 dicembre.