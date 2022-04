Daredevil, il nuovo promo della serie Disney+ con Charlie Cox!

E' proprio Charlie Cox il protagonista del nuovo promo di Daredevil, la serie Marvel che ha recentemente traslocato da Netflix a Disney+, insieme agli altri show del cosiddetto "Defenderverse". Diamo un'occhiata al videomessaggio dell'attore!

Il debutto di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock è avvenuto nel 2015 con la prima stagione della serie TV Daredevil su Netflix. Avvocato di giorno, eroe del quartiere di Hell's Kitchen di notte, Daredevil ha aperto la strada a numerosi altri show negli anni a seguire, come Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher e The Defenders, nati nell'ambito della collaborazione tra i Marvel Studios e Netflix.

Dopo il trasloco di questi show da Netflix a Disney+, è inevitabile chiedersi se Daredevil sia canon o meno, mentre i fan sperano ancora in una conferma a tutti quei rumour su nuovi episodi di Daredevil, che si tratti di una quarta stagione dello show interrotto nel 2018 oppure di un reboot.

Ma torniamo al nuovo promo di Daredevil con Charlie Cox: nel video che potete vedere a fine articolo, le immagini della serie Marvel si alternano al videomessaggio dell'attore che spiega brevemente la trama dello show, invitando gli utenti a guardarlo in streaming su Disney+.

Dalle parole di Cox traspare il forte legame che ha con il personaggio di Matt Murdock: "Per me Daredevil rappresenta l'idea che a volte sono le piccole buone azioni quotidiane a fare la differenza e a innescare cambiamenti più grandi. Le persone amano i supereroi e ciò che rende Daredevil speciale è che questo personaggio vive una lotta interiore e deve sacrificare molto perché le sue azioni abbiano un impatto. Credo che gli spettatori possano identificarsi con lui per quanto sia difficile fare le scelte giuste nella vita".

Questo promo segna un nuovo passo nella promozione degli show della saga dei Defenders da parte di Marvel e Disney: che sia una possibile indicazione della rilevanza di Daredevil e soci nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe?