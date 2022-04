Daredevil, quando esce sul catalogo di Disney+ Italia?

Reazioni contrastanti alla notizia, ormai di due mesi fa, che Daredevil e tutte le altre serie sui Defenders avrebbero lasciato Netflix in favore di Disney+. Negli Stati Uniti è successo il 16 marzo, ma dopo oltre un mese e mezzo sul catalogo italiano neanche l'ombra. Che cosa sta succedendo su Disney+ Italia?

Fosse per i fan, Daredevil sarebbe già tornato su Disney Plus, alcuni sperano addirittura nel prossimo episodio, quello finale, di Moon Knight. Ma non ci stiamo riferendo a una nuova, probabile quarta stagione di Daredevil creata in esclusiva per Disney+, dopo che i Marvel Studios hanno, di fatto, fagocitato Marvel Television. Saremmo molto avanti, se si parlasse già dio quello. Ma la verità è che, invece, siamo ancora in alto mare per quanto riguarda le prime tre stagioni. Almeno in Italia. È nota infatti la recente staffetta cui abbiamo assistito fra Netflix e Disney+.

A fine febbraio è arrivata la notizia che la serie su Matt Murdoch, assieme a tutte le altre con protagonisti i Defenders, avrebbero lasciato Netflix a causa della scadenza dei contratti di distribuzione. Da lì, sono passate due settimane prima che il franchise trovasse una nuova casa, ovviamente, fra le braccia di Disney+. Il 16 marzo, le serie hanno debuttato nei cataloghi dei seguenti paesi: Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Ma in Italia, a un mese di distanza, ancora nessuna traccia. Né, ci dispiace dirvi, esiste una deadline ufficiale per quando sbarcheranno in blocco sul catalogo.

Le ragioni sembrano essere diverse e potrebbero non piacere. Innanzitutto, è stato segnalato che prima di sbarcare su Disney+ le serie in questione sono state ripulite di ogni riferimento a Netflix o a idee di Marvel Television per progetti futuri. È da notare che i Paesi in cui gli show sono già arrivati sono quelli a maggioranza anglofona e fanno quindi riferimento alla sola versione originale. Per quanto riguarda le altre versioni, invece, considerando la finestra molto breve fra la scadenza dei diritti di Netflix e l’acquisizione di Disney+, è possibile che si stia ancora lavorando a dei ritocchi nel doppiaggio. Altro discorso, particolarmente spinoso, è poi quello legato al Parental Control.

La Casa di Topolino è stata infatti, negli anni, sempre sinonimo di prodotti Family Friendly e indistintamente dedicati ai minori, indipendentemente dalla loro età e senza quindi bisogno di divieti. Con l’arrivo però di show rinomatamente violenti – e diciamolo, anche per questo, per il loro realismo, così amati – si sono creati non pochi problemi, almeno in USA, con associazioni quali il Parents TV Council, preoccupata per l’effetto che questi potrebbero sortire sul catalogo “immacolato” di Disney+ e quindi sui loro figli. In Italia questo tipo di contenuti era destinato al catalogo Star, ma ovviamente si vuole ricondurre tutta la Marvel sotto un unico cappello. C'è quindi la possibilità che, come per Falcon and The Winter Soldier, i ritocchi riguardino anche le scene più violente.