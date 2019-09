Daredevil: la reazione di Vincent D'Onofrio all'attacco di un troll su Twitter

Vincent D'Onofrio, interprete di Kingpin nello show tv Daredevil, è uno degli attori più attivi e cordiali sui social network, molto propenso ad interagire con i suoi fan. Tuttavia questa sua considerevole presenza sul web lo porta anche ad essere preso di mira dai troll. Com'è accaduto sul suo account ufficiale Twitter nei giorni scorsi.

D'Onofrio ha assegnato ironicamente il 'premio' Ding Dong del mese ad un follower dopo uno scambio di battute piuttosto acceso con uno scherzo non gradito da D'Onofrio, che ha portato al blocco dell'utente e la comparsa di Thanos con una citazione.

Vincent D'Onofrio e il resto del cast di Daredevil è in attesa della scadenza degli obblighi contrattuali che potranno poi permettere di spostare lo show su un network differente.



In una recente intervista, Vincent D'Onofrio aveva spiegato di essere rimasto sorpreso, così come il resto del cast, dalla cancellazione dello show:"La cancellazione ci ha lasciato tutti un po' strani. Puoi chiedere a qualsiasi attore dello show e ti dirà che vuole continuare a girarlo, perché l'esperienza è stata così creativa e divertente. E i personaggi sono così forti" ha spiegato l'attore al Daily Mail.

A fine agosto D'Onofrio ha spiegato di essere al lavoro per salvare la serie. E proprio qualche mese fa l'attore aveva già spiegato che il cast tornerebbe volentieri sin da subito a recitare in una delle serie più amate dal pubblico di Netflix, che ora dovrà cercare una nuova casa.