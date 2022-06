Daredevil, il reboot MCU avrà toni più leggeri dello show Netflix? Fan sul piede di guerra

Stando alle informazioni a nostra disposizione, alcune settimane fa Disney+ ha ordinato una nuova serie dedicata a Daredevil con protagonista il solito e amatissimo Charlie Cox ma a quanto pare, questa produzione preoccupa (e non poco) i fan dell'eroe di Hell's Kitchen che potrebbero rivedere il proprio beniamino sotto una nuova luce.

Secondo la produttrice di Ms. Marvel Sana Amanant, Disney+ potrebbe decidere di conferire alla serue un tono assai più leggero rispetto allo show Netflix, ispirandosi al lavoro di Mark Waid. In una recente intervista a Murphy's Multiverse ha detto:

"Non vedo perché no! Devo ammetterlo, il lavoro di Mark Waid è stato così sensazionale. Non abbiamo mai visto quel tipo di storia e adoro la sua interpretazione, è stata una visione così inaspettata del personaggio. Allo stesso modo, non sarei sorpresa se facessero qualcosa del genere nell'MCU. Perché no? Ci piace correre dei rischi e questa è la parte divertente dell'esplorazione di più storie. Quindi forse".

E visto che per i fan Daredevil è la migliore serie Marvel di sempre, i possibili cambiamenti apportati al personaggio e più in generale al tono dello show, potrebbero essere accolti in modo non del tutto positivo. In molti pensano infatti che la Disney in un modo o nell'altro possa decidere di "alleggerire" la storia del personaggio di Charlie Cox proprio per renderla più adatta al target del proprio pubblico.

Voi come vedreste questo tipo di cambiamento? Ditecelo nei commenti.