Daredevil, il reboot MCU con Charlie Cox sarà una serie? Tutto ciò che sappiamo

Nelle ultime settimane fra i fan del Marvel Cinematic Universe non si è parlato d'altro che delle decine di collegamenti che stanno preparando uno standalone su Daredevil dopo lo stop alla serie Netflix. E a quanto dicono gli insider, vedremo Matt Murdock praticamente "ovunque" nei prossimi show. Questa la buona notizia, ecco quella cattiva.

Da quando è stato chiaro che avremmo ben presto assistito a un reboot di Daredevil nel MCU, in molti hanno esultato fra grida di gioia ed eccitazione. Nonostante la cancellazione alla sua terza stagione infatti, dovuta più che altro alla guerra intestina fra Kevin Feige e la Marvel Television per chiudere i vari show su altre piattaforme e ricondurli all’Universo Cinematico Marvel, la serie Netflix dedicata a Matt Murdoch rimane tutt’ora uno dei prodotti cinecomic più apprezzati su grande e piccolo schermo. Un approccio cupo e senza pietà che i fan sperano possa apportare qualcosa in più all’MCU. Ora fate attenzione, perché segue un piccolo grande spoiler.

Si sono al fine avverate le teorie che volevano Matt Murdoch apparire in Spider-Man: No Way Home nella sua veste di avvocato, per portare il suo aiuto al Peter Parker denudato della sua identità segreta. Una scena che ha comunque lasciato spiazzati i più, giusto quei pochi secondi prima che si mettessero a esultare in sala. Negli stessi giorni invece, Hawkeye introduceva tutto il sostrato criminale combattuto da sempre, nei fumetti, dal giustiziere di Hell’s Kitchen. Abbiamo visto il Kingpin di Vincent D’Onofrio e sua figlia adottiva Maya Lopez. Da qui a vederli riuniti con la loro nemesi, il passo è breve.

Secondo una fonte interna ai Marvel Studios consultata da Murphy’s Multiverse, sembra che Murdoch “apparirà ovunque” nei prossimi show. Ormai sono praticamente certe e anche molto credibili le voci che lo vogliono nella nuova serie di She Hulk dedicata a Jennifer Walters, avvocatessa dei super che sviluppa i poteri del cugino Bruce Banner dopo una trasfusione di sangue irradiato. Il loro mestiere li avvicina e sembra che li vedremo incontrarsi proprio in un’aula di tribunale. A fianco di questo, altre voci di corridoio sostengono che Daredevil apparirà anche in Moon Knight, visto che nei fumetti Murdoch e Spector sono stati più volte alleati.

A fianco di questi show programmati per l’anno in corso, è molto probabile vederlo apparire nel 2023 mettendo in scena il quotatissimo crossover fra Daredevil ed Echo nella serie dedicata alla nativa non udente. Qui potremmo finalmente assistere all’incontro fra Murdoch e Fisk nell’MCU. Per quanto riguarda una serie dedicata interamente a lui però, un annuncio ufficiale ancora non c’è stato e Charlie Cox ha smentito più volte un progetto a breve termine: “Non so cosa succederà. Se ci fosse questa possibilità in futuro, non voglio dire qualcosa che possa mettere a repentaglio queste chance”. Vista la quantità di serie già cantierizzate per il prossimo anno, potremmo non vedere uno standalone a breve termine, almeno su piccolo schermo. Pensate che sia più probabile, invece, che tutte queste serie preparino un nuovo debutto su grande schermo? Ditecelo nei commenti!