Daredevil, nel reboot MCU ritroveremo Steven DeKnight? I fan ci sperano

Quello di Daredevil è un argomento davvero caldo sui social network e dopo l'apparizione di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e di Kingpin in Hawkeye, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa ne sarà dell'eroe nel futuro del MCU. Intanto, sembra che Steven DeKnight sia pronto per dirigere un eventuale reboot.

Intervenuto in un tread su Twitter, lo sceneggiatore si è detto pronto per un eventuale ritorno in grande stile di Charlie Cox, ammettendo che una nuova produzione dedicata a Daredevil sarebbe una vera e propria ciliegina sulla torta. Steven DeKnight è stato infatti lo showrunner della prima stagione della serie Netflix, sostituito poi da Doug Petrie e Marco Ramirez per la seconda stagione, per via dei suoi impegni con la pellicola Pacific Rim.

Per adesso non sappiamo ancora se a Daredevil verrà dedicato un film o una serie tv, l'unica certezza è che Matt Murdock è l'eroe più desiderato del Marvel Cinematic Universe. Da anni infatti si parla di una nuova fase per il supereroe e finalmente, dopo quanto visto in Spider-Man: No Way Home, sembrano esserci tutti i presupposti.

Alcune voci di corridoio sembrano suggerire che prima di tornare con una produzione tutta sua, Charlie Cox apparirà nuovamente in alcune delle prossime serie in arrivo su Disney+. Le più papabili sembrano essere She-Hulk e Moon Knight. Voi cosa ne pensate? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.