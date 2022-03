Daredevil: le riprese della nuova serie Marvel già quest'anno? Ecco le ultime novità!

Il ritorno di Daredevil in Spider-Man: No Way Home ha anticipato l'intenzione dei Marvel Studios di procedere con un nuovo progetto interamente dedicato al supereroe di Charlie Cox. Stando alle ultime voci di corridoio sarebbe in cantiere una nuova serie su Daredevil che potrebbe tornare nei panni di Matt Murdock prima di quanto si pensi.

Stando a quanto rivelato da nelle ultime ore, pare che la Disney abbia tutta l'intenzione di premere l'acceleratore sulla produzione della nuova serie dedicata a Daredevil e che farà parte del Marvel Cinematic Universe. L'idea sarebbe quella di partire con le riprese dello show già entro la fine di quest'anno. Infatti, la dicitura "Daredevil Reboot" è apparsa nella lista dell'ultimo numero di Production Weekly, che settimanalmente aggiorna sullo stato delle riprese di film e show a Hollywood, e tra i produttori principali ci sono Kevin Feige e Chris Gray.

Gray è noto per aver prodotto il film Noi siamo infinito - con Emma Watson, Logan Lerman e Ezra Miller - e più recentemente Marvel's Behind the Mask, docuserie realizzata in esclusiva per Disney+. Inoltre, anche il noto scooper KC Walsh ha indicato che l'inizio delle riprese del nuovo Daredevil dovrebbe avvenire entro fine anno o al massimo nel 2023. Questo vuol dire che rivedremo Charlie Cox nei panni di Daredevil nel 2024.

Le indiscrezioni non nascono dal nulla: recentemente i Marvel Studios hanno infatti dato vita ad una nuova società a responsabilità limitata chiamata Blind Faith Productions LLC e che, secondo molti, sarebbe nata proprio in virtù della volontà di dare il via il prima possibile alla produzione di uno nuovo show sul diavolo di Hell's Kitchen.

A tal proposito, nei giorni scorsi Charlie Cox ha chiarito di preferire un reboot di Daredevil piuttosto che un sequel della serie Netflix.