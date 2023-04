Daredevil, e se ci fosse Robert Pattinson al posto di Charlie Cox? Ecco la nuova fan-art!

Tra Daredevil e Batman c'è più di un punto di contatto, dall'abitudine a girare di notte al fatto di non avere dei veri e propri superpoteri, ma dei sensi sviluppatissimi (nonché una certa abilità nel combattimento dovuta a tanto, tanto allenamento). Perché, allora, non immaginare uno switch tra i due personaggi?

Già, perché mentre tutti celebrano il ritorno del Punisher di Joe Bernthal in questa Daredevil: Born Again, qualcuno si è fatto prendere dalla curiosità di sapere che aspetto avrebbe il diavolo di Hell's Kitchen se, sotto quella maschera capace di terrorizzare i criminali, ci fosse Robert Pattinson in luogo di Charlie Cox.

Il risultato dello scambio di ruoli ci viene mostrato da una fan-art circolata in rete in queste ore, e a parer nostro non è poi così male! L'esperienza con The Batman gioca ovviamente a favore di un Robert Pattinson che potrebbe non dover faticare granché per vestire i panni di Matt Murdock, ma al netto del nostro giudizio positivo è meglio comunque esser chiari: Charlie Cox non si tocca, pena la rivolta dell'intero fandom Marvel!

E voi, cosa ne dite? Vi piacerebbe un universo what if con la star di The Batman nei panni dell'avvocato cieco più famoso del mondo? Fatecelo sapere nei commenti! Un poster, intanto, ha omaggiato il cast di Daredevil: Born Again.