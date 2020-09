Daredevil: scovati nuovi easter egg nell'amatissima serie Netflix, scoprite quali

A due anni dalla cancellazione, l'amatissimo Daredevil nato dalla collaborazione Tra Netflix e Marvel continua a far parlare di sé grazie ad un insolito easter egg che strizza l'occhio tanto al sacro quanto al profano.

La scoperta è stata fatta proprio da un fan, che trovato interessanti somiglianze tra i poster della seconda stagione con protagonisti Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Frank Castle/ The Punisher (Jon Bernthal) e alcuni quadri dipinti da dsue grandi artisti del '1600.

Come potete vedere nel post Reddit in calce, la posa del vendicatore di Hell's Kitchen richiama quella del "San Sebastiano" di Rubens (1614), mentre gli altri due personaggi riportano alla mente il "Davide con la Testa di Golia" (1609) e il "San Girolamo" (1605) realizzati da Caravaggio.ù

Ad oggi la terza, attesissima, stagione della serie Netflix sembra sempre più improbabile, soprattutto con la prossima scadenza della cessione dei diritti di Daredevil per Netflix, cui si affiancheranno a stretto giro anche quelli di Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones. Con il ritorno dei vigilantes di New York nelle mani della Marvel, molti fan sperano che la major riprenda in mano i progetti dando alle rispettive storie una degna conclusione o quanto meno in più di un reboot.

Altro personaggio complesso, in molti sensi, che si potrebbe affiancare alla squadra dei Defenders è Elektra, del cui possibile ritorno nel MCU ha parlato l'interprete Élodie Yung.