Daredevil: la serie con Charlie Cox rivive in questo straordinario video fan made

Nelle scorse settimane abbiamo saputo che i diritti di Daredevil sono di nuovo della Marvel, in attesa di altre novità a riguardo vi segnaliamo questo video fan made incentrato sulle avventure di Charlie Cox.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso sull'account Youtube PadraScannan, intitolato semplicemente "(Marvel) Daredevil: Believer". Si tratta dell'ennesima iniziativa organizzata dal gruppo #SaveDaredevil il cui scopo è quello di vedere delle nuove storie incentrate sui protagonisti dello show andato in onda su Netflix. Come sapete infatti il colosso dello streaming ha deciso di cancellare la serie su Charlie Cox dopo la terza stagione, mentre nel corso dei mesi successivi ha iniziato a circolare la voce riguardo l'utilizzo dei diritti sul personaggio da parte della Marvel: in molti infatti hanno affermato che prima di poter comparire nel catalogo di Disney+ i dirigenti della Casa della Idee avrebbero dovuto aspettare due anni.

Gli appassionati di Daredevil sono quindi ansiosi di conoscere quali saranno i piani futuri per questo personaggio, organizzando anche una raccolta firme per chiedere il rinnovo dello show, iniziativa che è stata anche condivisa da Vincent D'Onofrio. Non resta che aspettare per vedere come si evolverà questa vicenda, nel frattempo vi segnaliamo questo messaggio di Clark Gregg dedicato a Daredevil.