Daredevil: la serie di Disney+ ha già un titolo provvisorio

Charlie Cox si sta allenando duramente per modellare nuovamente il suo corpo per Daredevil, la serie Marvel targata Disney+ prevista per la primavera 2024. Con un attore già schierato ai blocchi di partenza e pronto a ritornare con il botto, al progetto è stato da poco assegnato un titolo provvisorio.

In occasione dell'ultimo Comic-Con di San Diego, Kevin Feige aveva annunciato che Daredevil avrebbe avito una serie di 18 episodi su Disney Plus. Come già ampiamente noto Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprenderanno i loro ruoli nel progetto che avrà come sottotitolo "Born Again", ispirato al fumettista Frank Miller, e che ora ha anche un nuovo titolo.

La fase di produzione della serie sta entrando sempre più nel vivo (secondo i responsabili del Cosmic Circus) con Out the Kitchen come titolo iniziale, riferimento al quartiere di New York in cui vive il personaggio principale della serie Hell's Kitchen. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2023 con il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox e il Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D'Onofrio di nuovo nei panni dei loro personaggi dopo le ultime recenti apparizioni, rispettivamente negli episodi finali degli show Disney Plus She-Hulk e Hawkeye.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e curiosità qui il nostro parere su Daredevil di Netflix, forse ancora la migliore serie Marvel realizzata finora!