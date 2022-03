Daredevil: la nuova serie Marvel su Disney+ sarà una continuazione dello show Netflix?

Come annunciato, le serie Marvel Netflix arriveranno su Disney Plus il prossimo 16 marzo (almeno negli Stati Uniti) e questo riguarda anche l'amatissima serie su Daredevil, cancellata dopo la terza stagione per via dell'esordio della piattaforma digitale di Disney e l'intenzione riacquistare i diritti sui personaggi noti come Defenders.

Ebbene, adesso anche un'altra star dello show con Charlie Cox ha reagito con gioia alla notizia dell'arrivo delle varie stagioni della serie su Disney+. Stiamo parlando di Amy Rutberg, che ha interpretato Marci Stahl in tutte e tre le stagioni di Daredevil e ha anche avuto un piccolo ruolo in The Defenders, il crossover targato Marvel / Netflix. "Sentito qualche notizia fica recentemente?", ha scritto l'attrice sui social, aggiungendo anche gli hashtag #Daredevil and #SaveDaredevil.

Che questo possa significare l'arrivo di una nuova serie su Daredevil è indubbio, ma che la serie prodotta dai Marvel Studios sia una continuazione di quella cancellata su Netflix è tutt'altro paio di maniche, anche se non impossibile.

Abbiamo già visto l'esordio di Daredevil nel MCU nella scena di Spider-Man: No Way Home e il personaggio interpretato da Charlie Cox non differiva quasi per nulla da quello visto e amato nello show Netflix; così come il Kingpin di Vincent D'Onofrio visto in Hawkeye sembrava esattamente lo stesso personaggio apparso in Daredevil.

Effettivamente, l'interesse per questa serie è ancora molto alto, come dimostrato dal ritorno di Daredevil nella top 10 Netflix in seguito all'uscita di Spider-Man: No Way Home. Detto questo, teniamo però a sottolineare che ciò non significa che tutti i personaggi delle serie "Marvel-Netflix" possano tornare a breve, cosa che al momento rimane parecchio complicata.

Infine, vi ricordiamo che gli show Marvel in questione saranno disponibili su Disney+ dal prossimo 16 marzo e vi invitiamo a farci sapere nei commenti se credete in un ritorno di questi personaggi.