Daredevil, la serie Marvel ispira una raccolta fondi per beneficenza

Ultimamente il trinomio costituito da internet, le serie tv e i fan di queste ultime ha dato luogo a situazioni clamorose e non sempre piacevoli: l'esempio più eclatante è la petizione per la riscrittura dell'ottava stagione di Game of Thrones.

L'iniziativa di cui vi parliamo oggi prende il via, in effetti, da qualcosa di vagamente simile. Il team #SaveDaredevil, infatti, era stato messo su per raccogliere firme allo scopo di chiedere a qualche piattaforma e alla Marvel di salvare la popolare serie tv, amatissima dai fan ma cancellata dalla futura programmazione di Netflix insieme alle altre serie incentrate sui Defenders.

La cosa, però, si è poi evoluta in un'altra e ben più nobile direzione. Il team ha infatti dato il via a #BeTheHero, iniziativa volta a raccogliere fondi necessari a fare una cospicua donazione a SightSavers, associazione di carità che opera in tutto il mondo nel campo della prevenzione e della cura per i problemi alla vista e della cecità.

La raccolta fondi si svolgerà sotto forma di varie aste, durante le quali verranno messi in vendita alcuni oggetti riguardanti il celebre avvocato supereroi, come poster o disegni firmati, numeri da collezione e così via. Un'iniziativa sicuramente degna di lode che anche Matt Murdock avrebbe senz'altro apprezzato.

#SaveDaredevil è stata supportata anche da Vincent D'Onofrio, indimenticato Wilson Fisk della serie. La speranza, comunque, è di vedere una nuova stagione di Daredevil su Disney+: serviranno, però, non meno di due anni.