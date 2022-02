Daredevil e le altre serie Marvel lasciano Netflix a fine mese: approderanno su Disney+?

Non solo Daredevil: tutte le serie Marvel finora uscite su Netflix abbandoneranno la piattaforma streaming a partire dal 1° Marzo. I diritti di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders ritorneranno a Disney, che deciderà dove e come distribuire gli show della Casa delle Idee.

Se provate ad aprire uno dei 6 titoli sopracitati su Netflix, vedrete infatti un avviso che indica che queste saranno disponibili per la visione in streaming su Netflix solo fino al 28 febbraio.

Dunque, la conseguente scelta per Disney sembra chiara: includere le 6 serie nei cataloghi streaming di Disney+, insieme agli altri show del Marvel Cinematic Universe, o farle approdare sulla controllata Hulu.

Stando a quanto riporta la testata ComicBook.com, sarebbe già confermato che in Canada le 6 serie Marvel approderanno su Disney+ già da marzo. Resta da capire se la scelta coinvolgerà anche tutti gli altri Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva.

In seguito alla notizia del ritorno di Charlie Cox come Daredevil, si è riacceso l'interesse dei fan per le serie Marvel-Netflix, tanto che a fine 2021 Daredevil è entrata nella top 10 Netflix, a più di 3 anni dall'uscita della sua ultima stagione.

Tuttavia, il fatto che le 6 serie dell'allora Marvel Television possano presto approdare su Disney+ non deve accendere false speranze: non è detto che tutti i protagonisti di quegli show possano ritornare sullo schermo nel prossimo futuro, a differenza del già confermato ritorno di Matt Murdock.

Quanto a noi spettatori italiani, non ci resta che attendere e sperare in una conferma ufficiale dell'approdo di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders nel catalogo Disney+, già disponibile nel nostro Paese, a differenza di Hulu. Nel frattempo, i più appassionati possono cogliere l'occasione nei prossimi giorni per un ultimo rewatch su Netflix!