Daredevil: la serie Netflix sarà canonica nel MCU o vedremo un reboot?

Due giorni soltanto dall'annuncio dei Marvel Studios con il quale Kevin Feige ha ufficializzato il ritorno - ma nell'MCU - di Charlie Cox nei panni di Daredevil dopo la cancellazione, alla terza stagione, della sua serie Netflix. Ora però ci si chiede se il progetto ripartirà da un reboot o renderà canoniche, invece, le passate stagioni.

Ormai erano mesi che il ritorno di Charlie Cox all’interno del Marvel Cinematic Universe era quotato da numerosi fattori. Qualcuno sosteneva di aver riconosciuto il lui quell’uomo misterioso con cui Peter Parker (Tom Holland) parla nel trailer di Spider-Man: No Way Home. Nonostante l’attore che ha interpretato Matt Murdoch nella serie Netflix abbia dichiarato: “Posso assicurare che quelli non sono i miei avambracci". Tuttavia, in questi casi, Kevin Feige si trova a fare i suoi annunci ufficiali solo a ridosso di importanti – e inevitabili – rivelazioni su schermo, per cui potremmo effettivamente vederlo in sala il 15 dicembre.

C’erano poi tutti i collegamenti con la serie di Hawkeye al momento in distribuzione a cadenza settimanale. La presenza di Echo – la Maya Lopez figlia adottiva di Kingpin – come principale villain della serie faceva già scommettere a suo tempo quantomeno su un crossover fra Hawkeye e Daredevil. Tuttavia, più che con l’eroe non vedente, un ensemble troppo importante perché fosse passato sotto silenzio, l’incontro che più ci si aspettava era quello fra Kingpin e Occhio di Falco. Almeno cinque i motivi del ritorno di Kingpin in Hawkeye, che sposterebbe molti equilibri dell'MCU.

Nonostante conferme ufficiali ancora non siano arrivate, una fonte attendibile vicina ai Marvel Studios sostiene che vedremo Kingpin a brevissimo in Hawkeye, e in un ruolo fondamentale. Insomma, buona parte del mondo di Daredevil era già stato assorbito prima che Feige facesse il suo annuncio, anch’esso leggermente vago: “Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo resta da vedere”. Il solito Feige insomma, estremamente criptico anche di fronte ad annunci ufficiali.

Per questo motivo, non si può già parlare di una serie o uno standalone a lui specificatamente dedicato, anche se la cosa è estremamente probabile. E allora, si tratterà di un reboot o di un sequel delle tre precedenti stagioni, inglobate come canoniche all’interno dell’MCU? Da un lato, la Disney che fa capo a Marvel non è solita lasciare nulla per strada, di intentato, e nel momento in cui l’attore rimanga lo stesso senza alcun recasting potrebbe avere tutto l’interesse di salvare quelle tre stagioni passate.

Dall’altro però, nonostante conferma ufficiale non vi sia stata, quando all’epoca Feige non si era ancora espresso gli insider più attendibili parlavano specificatamente di un reboot. A inizio ottobre era stato Daniel Ritchman (tramite Knight Edge Media) a rivelare il progetto di Marvel, intenzionata a ripartire da zero lasciando non canonico tutto quanto visto su Netflix. Staremo a vedere. Voi cosa preferireste? Secondo voi la serie Netflix “merita” di essere salvata? Ditecelo nei commenti!