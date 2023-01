Daredevil sfoggerà il costume rosso e nero in Born Again? Ecco la spettacolare fan art!

Mentre tutto è pronto per l'inizio delle riprese di Daredevil: Born Again, che dovrebbero durare per buona parte del 2023, visto l'ordine di 18 episodi che i Marvel Studios hanno fatto per la serie, una nuova fan art dedicata al supereroe senza paura è appena approdata online grazie a un digital artst molto appassionato. Potete vederla di seguito.

Mentre nel corso di She-Hulk abbiamo potuto ammirare il nuovo costume giallo di Daredevil, i fan sperano che per la nuovissima serie Marvel che lo vedrà assoluto protagonista, questo possa avere un ulteriore upgrade e un fan nello specifico lo ha immaginato di colore rosso e nero come nella celebre run a fumetti che dà il titolo allo show. Se dovesse rivelarsi quello effettivamente utilizzato dai Marvel Studios, sarebbe il quarto costume che Daredevil indossa nel corso della sua storia e preso dal canone del personaggio.

Finora sono stati resi noti pochissimi dettagli sulla trama di Daredevil: Born Again, nonostante le riprese inizieranno a brevissimo. Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, Michael Gandolfini, Margarita Levieva e Sandrine Holt sono stati scelti per ruoli attualmente non rivelati. La prima stagione di Daredevil: Born Again stabilirà anche un record per Disney+: sarà la serie più lunga di qualsiasi show del MCU, con un totale di 18 episodi. Secondo Cox, la produzione di Born Again dovrebbe durare quasi 11 mesi, il che significa che ci saranno molte occasioni per scattare foto sul set.

Tuttavia, come sostenuto dallo stesso Cox, Born Again non narrerà la stessa storia di Frank Miller (che era stata già al centro della terza stagione di Daredevil su Netflix):

"Non credo che nessuno dovrebbe interpretarlo letteralmente per il tipo di storia che racconteremo" ha detto l'attore riferendosi alla possibilità di vedere un collegamento diretto tra fumetto e serie tv. Nell'universo Marvel la carta stampata è sempre stata una vaga fonte di ispirazione rispetto a ciò che veniva portato su schermo.

La trilogia che, fino ad ora, ha raccontato in maniera più letterale la storia di un personaggio è stata sicuramente quella di Captain America che ha preso (e continua a prendere) a piene mani dal ciclo scritto da Ed Brubaker nel 2005.