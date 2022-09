Daredevil in She-Hulk: nuova indiscrezione rivela in quale episodio tornerà Charlie Cox?

Mentre un recente rumor ha provato ad anticipare il debutto di She Hulk nei film del Marvel Universe per il grande schermo, un'altra indiscrezione emersa in questi minuti ha offerto nuovi possibili dettagli sull'atteso esordio del Daredevil di Charlie Cox nella serie tv Disney Plus.

Secondo il popolare insider Charles Murphy, tipicamente in grado di anticipare di diversi mesi - se non anni, in alcuni casi - gli annunci che riguardano il mondo Marvel, Matt Murdock di Charlie Cox, alias Daredevil, apparirà nell'episodio 8 di She-Hulk: Attorney at Law. Si tratterebbe, in altre parole, della penultima puntata della prima stagione dello show, composta da un totale di nove episodi, e stando all'insider le informazioni sul ritorno di Daredevil in questa specifica puntata sarebbero in suo possesso da diversi mesi.

La presenza di Daredevil in She-Hulk è stata al centro di numerose indiscrezioni negli scorsi anni, fin quasi dall'annuncio ufficiale di una serie televisiva su Jennifer Walters. Quelle voci di corridoio alla fine, come sapete, sono state confermate definitivamente dal materiale promozionale dello show, e infine anche dallo show stesso, che ha anticipato il ritorno di Daredevil nel finale dell'episodio 5 mostrando le origini del nuovo costume giallo dell'Uomo senza paura. Se le informazioni diramate da Charles Murphy - che, ricordiamo, fu colui che per primo anticipò la presenza di Jonathan Majors nel finale di Loki e tra i primi a svelare il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garflied - dovesse risultare ancora una volta accurato, allora Daredevil tornerà nel MCU tra due settimane.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.