Daredevil, lo showrunner entusiasta per l'ingresso nel MCU: 'D'accordo al 1000%!'

Dopo la sospirata conferma del ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, la curiosità dei fan su ciò che potrà succedere sta ormai montando, e molti sperano in una reunion con Kingpin. Anche lo showrunner della serie Netflix, Steven S. DeKnight, sembra entusiasta della notizia, anche se non sa ancora se sarà coinvolto in un progetto.

Non sappiamo ancora, per esempio, se la serie Daredevil sarà canonica nel MCU, né se ci sarà un ruolo da protagonista per il personaggio di Charlie Cox o se invece lo vedremo apparire in qualcuno dei prossimi titoli del Marvel Cinematic Universe.

Steven S. DeKnight, da parte sua, nei giorni scorsi ha risposto su Twitter ad alcune domande dei suoi follower, e alcune delle sue risposte sono visibili in calce alla notizia. A un utente che gli chiede la sua opinione sulle parole di Kevin Feige su Daredevil, lo showrunner risponde "Sono d'accordo al 1000%". A un altro fan che gli chiede di un suo eventuale ritorno, risponde invece "Farei di tutto per Charlie, impegni permettendo".

Un altro follower, sulla stessa falsariga, chiede a Steven S. DeKnight se sarebbe disposto a mettersi a lavorare a una eventuale serie revival su Daredevil. "Probabilmente sì. Voglio bene a Charlie dal profondo del cuore."

Non poteva mancare, infine, la più insidiosa delle domande: la serie Daredevil fa parte del MCU? Lo showrunner, in questo caso, se la cava (si fa per dire) con un diplomatico "Non ne ho idea!".