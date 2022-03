Daredevil: lo showrunner originale spera di vedere nuovi episodi su Disney+

Dopo le ultime novità che ci hanno rivelato come le riprese della nuova serie di Daredevil potrebbero iniziare già da quest'anno, ecco che lo showrunner originale di Marvel's Daredevil prodotta da Netflix, Steven DeKnight, condivide le sue speranze nell'idea che la serie riceverà una nuova serie di episodi.

Ora che Daredevil e il resto della serie Marvel Netflix, insieme ad Agents of SHIELD, sono state tutte raccolte sulla piattaforma di Disney+, i fan e i creatori degli show non vedono l'ora di sapere quali siano i piani dei Marvel Studios per il futuro.

Recentemente, allo showrunner originale di Daredevil, Steven DeKnight, è stato chiesto sui social media se la quarta stagione fosse in programma, ora che tutte e tre le stagioni sono disponibili in streaming su Disney+. DeKnight ha chiarito che non è ancora in contatto con la Marvel, ma che sicuramente sta spingendo affinché Daredevil continui: "Grazie! Sono mooooolto fuori dal giro. Ma spero che rimettano insieme la band !"

Daredevil è senza dubbio la migliore serie Marvel mai fatta e una delle più popolari di Netflix. I Marvel Studios hanno già lanciato alcuni segnali importanti riguardo l'interesse nel mantenere elementi dello show nel Marvel Cinematic Universe, in particolare facendo debuttare le due più grandi star dello show (Charlie Cox e Vincent D'Onofrio) negli ultimi progetti MCU (rispettivamente Spider-Man: No Way Home e Occhio di Falco).