Daredevil, ci siamo! I diritti del personaggio tornano da Netflix ai Marvel Studios

Dopo la sua definitiva cancellazione nel novembre del 2018, i diritti di Daredevil sono rimasti nelle mani di Netflix per buoni due anni prima del ritorno in casa Marvel. Avvenuto ciò, in molti sperano che la serie possa finalmente avere la continuazione che merita.

Diciamocelo chiaramente, nessuna ci assicura che ciò avverrà. L'avere i diritti di un personaggio, seppur popolare, non obbliga in alcun modo i Marvel Studios a dedicargli una qualsiasi produzione. Kevin Feige e il suo team sono responsabili dei diritti di Ghost Rider sin dal 2013, ma negli ultimi 7 anni non vi è stato alcun vero tentativo di riportare di riportare sul piccolo o grande schermo il personaggio di Johnny Blaze anche se negli ultimi mesi alcuni rumor sostengono che i siano trattative in corso con Keanu Reeves.

Per quanto riguarda Daredevil molte sono le voci in circolazione, qualcuno sostiene addirittura che i Marvel Studios siano ormai da tempo a lavoro per un reboot. Dove esattamente il personaggio apparirà per la prima volta nell'MCU non è chiaro, ma alcuni sostengono che siano iniziate le trattative con Charlie Cox. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Se siete dei veri e propri fan di Daredevil, vi interesserà sicuramente sapere il modo in cui Vincent D'Onofrio ha avuto il ruolo di Kingpin. Questo è sicuramente il personaggio più apprezzato dello show e pare che The Big Show sia interessato a ricoprire tale ruolo in un eventuale riavvio della serie. Staremo a vedere.