Daredevil e Spider-Man, Kevin Feige: 'Sono gli eroi di strada del MCU'

Matt Murdock è pronto ad avere la sua serie personale nel MCU dopo l'annuncio di Daredevil: Born Again e così dopo la sua fugace apparizione in No Way Home, il personaggio interpretato da Charlie Cox avrà ancora una volta il suo posto sotto i riflettori che secondo Kevin Feige, va condiviso con Peter Parker.

Secondo il presidente dei Marvel Studios infatti, entrambi sono annoverabili tra gli eroi di strada di questo universo condiviso. Questi due personaggi non sono di certo paragonabili a Doctor Strange o Blade, nè tantomeno a Pip o Eros. Si tratta di eroi più comuni, in grado di combattere anche il crimine vero e proprio che serpeggia per le strade di New York.

"Abbiamo un nuovo componente che entra a far parte degli eroi di strada con l'annuncio di Daredevil e, naturalmente, Spidey fa parte di diritto di questa tipologia di eroi".

Kevin Feige ha spiegato bene che questo nuovo corso mira notevolmente a diversificare l'MCU, quello che era un piccolo franchise e ora infatti uno dei più grandi in circolazioni ed è naturale dunque voler offrire ai telespettatori produzioni e narrazioni totalmente diverse tra di loro. Non solo utilizzando mezzi notevolmente differenti come i film e le serie tv, ma anche raccontando storie assai diversificate in cui ciascuno possa avere la possibilità di riconoscersi.