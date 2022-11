Daredevil: la Stagione 4 avrebbe visto la scena di combattimento più epica della serie

Chi non si ricorda l'epica scena di combattimento nel corridoio della prima stagione di Daredevil su Netflix? Probabilmente nessuno, e pensare che prima ancora che lo show con Charlie Cox venisse cancellato dal colosso dello streaming, nel corso della terza stagione erano già state provate alcune sequenze per la Stagione 4 che non vedremo mai.

Ebbene sì, prima che la serie venisse cancellata, lo stuntman Chris Brewster e il suo team stavano lavorando al prossimo grande combattimento nei corridoi che sarebbe fatto parte dello show e che lui definisce il più epico che la serie avrebbe visto fino a quel momento.

"Prima che cancellassero Daredevil, io e la squadra di stuntman abbiamo creato il più epico combattimento in piano sequenza della storia. Eravamo pronti a spazzare via tutti gli altri con questo", ha detto Brewster in una nuova chiacchierata con Average Being. "Sarebbe stata un'opera d'arte assolutamente epica. Avevamo progettato i texas switch più creativi, le coreografie più dinamiche e guidate dai personaggi e il lavoro di ripresa più innovativo che ognuno di noi avesse mai immaginato. Ho ancora i progetti, gli appunti e i riferimenti. Speriamo di avere la possibilità di portarlo sullo schermo un giorno".

Molti si sono chiesti, poi, perché, data la sua presenza in She-Hulk, non si sia pensato a una grande sequenza di combattimento per Daredevil? La risposta l'ha data la showrunner Jessica Gao, la quale ha ribadito che si trattava della serie di She-Hulk non di Daredevil, che avrà una sua serie in Daredevil: Born Again, per la quale si sta già allenando.

"Dobbiamo continuare a ricordare alle persone che questo è lo show di Jen, questo è lo show di She-Hulk", aveva spiegato la sceneggiatrice. "Tutto nello show è pensato per poter sovvertire un tropo o sfidare le aspettative o fondare qualcosa in una realtà più divertente. Questo è un po' l'ethos dello show. Quindi, è stato naturale per questo show, essendo così meta, riconoscere e prendere in giro il classico combattimento nel corridoio di Daredevil. Ma poi, ovviamente, avremmo dovuto minimizzare il tutto".