Daredevil, lo straordinario video di un fan celebra l'immenso Kingpin di Vincent D'Onofrio

I fan non riescono ancora a rassegnarsi per la cancellazione di Daredavill dopo appena tre stagioni e sperano prima o poi di poter rivedere lo straordinario Vincent D'Onofrio nei panni del temibile Kingpin.

Un video rilasciato da un utente su Youtube celebra l'incredibile interpretazione di questo attore meraviglioso, lanciando nuovamente la campagna social #SaveDaredevill, affinchè la serie Netflix possa riprendere finalmente i lavori. Vincent D'Onofrio non ha mai negato di sperare in un ritorno del suo Kingpin, e anche se la sua carriera gli ha dato molte soddisfazioni, questo è ruolo che maggiormente gli è rimasto impresso nel cuore.

"Mi sento molto vicino a quel personaggio, l'ho fatto mio in tutto e per tutto. Queste tre stagioni mi hanno legato in maniera indissolubile a Kingpin e sono molto nostalgico rispetto a quella performance. Se mi arrivasse un'offerta per reinterpretarlo sarebbe straordinario. La accetterei di sicuro".

Il noto attore di origini italiane è passato dall'interpretare Robert Goren in Law & Order: Criminal Intent a Gomer Pyle di Full Metal Jacket, senza dimenticare l'improvvisato Thor in Adventures in Babysitting ma, Wilson Fisk è un personaggio incredibilmente forte, che sembra aver fatto presa più di chiunque altro nel cuore degli spettatori. In pochi sanno che inizialmente D'Onofrio non era intenzionato a ricoprire il ruolo di Kingpin ma, di essere stato convinto poi dall'approccio allo show che era totalmente nuovo.