Daredevil, il supereroe di Hell's Kitchen tornerà nel trailer di Spider-Man: No Way Home?

Nelle prossime ore verrà rilasciato il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home e sono molte le speculazioni che circolano sui social. Tra queste naturalmente, ci sono le voci di un possibile ritorno di Daredevil nella terza pellicola dedicata all'Uomo Ragno con Tom Holland.

I fan sperano davvero tanto di rivedere il supereroe di Hell's Kitchen interpretato da Charlie Cox di nuovo all'opera e sebbene per il momento non vi siano indizi così tangibili della sua presenza in Spider-Man: No Way Home, questo personaggio è finito in trend su Twitter visti gli innumerevoli post a lui dedicati.

Nel frattempo, il suo interprete continua ad essere piuttosto evasivo in merito alla sua partecipazione al film in uscita il prossimo 16 dicembre. In una recente intervista Cox ha detto: "Non vorrei rovinare la sorpresa a qualcuno nè tantomeno deludere le aspettative. Si tratta di una cosa davvero difficile di cui parlare e perciò sono alquanto ansioso. Io ovviamente so tutta la verità su quello che sta per accadere ma non posso di certo parlare in giro così. Quindi possa dire che dovremo aspettare e vedere cosa succede".

Charlie Cox vorrebbe tornare come Daredevil, questo è certo, ma ancora non è chiaro se presto potremo rivederlo al cinema nei panni del supereroe o se dovremo aspettare ancora un po' il possibile reboot di Daredevil. Insomma, per scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere.