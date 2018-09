Daredevil: svelata la data d'uscita della terza stagione?

Marvel TV e Netflix devono ancora rivelare la data d'uscita ufficiale della terza stagione di Daredevil ma l'account Twitter di Netflix in Thailandia potrebbe averlo rivelato. Un anno proficuo per Marvel TV su Netflix, con l'uscita a marzo della seconda stagione di Jessica Jones e a giugno della seconda stagione di Luke Cage.

Meno di una settimana fa Netflix ha presentato la seconda stagione di Iron Fist, forse la più grande sfida di Marvel TV sino ad oggi.

E Marvel TV tenterà presto di dare seguito al clamoroso successo della seconda stagione di Iron Fist con la terza stagione di Daredevil. Marvel e Netflix devono ancora ufficializzare una data ma sembra che Netflix Thailandia abbia fatto trapelare casualmente la data su Twitter, con un post che recita all'incirca:"Stavo morendo da diavolo, vivo una vita migliore come Matthew Murdock, il 19 ottobre, conosci la stagione 3 di Daredevil".

Anche se non c'è motivo di credere che l'account ufficiale di Netflix in Thailandia trasmetta errate informazioni, la data indicata dovrebbe essere presa con le pinze, se si fa riferimento alla distribuzione al di fuori di quel Paese, dato che Netflix non rilascia sempre le loro serie originali lo stesso giorno in tutto il mondo.

Una data ad ottobre per Daredevil potrebbe essere probabile per mercati più grandi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito ma non è una garanzia che venga applicata a tutti.

Non ci vorrà comunque molto per avere la data d'uscita ufficiale del ritorno dello show con protagonista Charlie Cox.