Daredevil: la terza stagione omaggerà l'epica scena di azione nel corridoio della prima

Se il vostro hype verso la terza stagione di Daredevil non si era ancora solidificato, questa notizia potrebbe fare al caso vostro. Il mitico Charlie Cox, protagonista assoluto della serie Netflix, ha dichiarato che nei nuovi episodi ci sarà un rimando all'epica scena nel corridoio della prima stagione.

Intervistato di recente dai microfoni di Yahoo Movies UK, l'attore ha così affermato: "Una delle cose che più mi entusiasma di questa stagione riguarda una particolare scena che omaggia il combattimento nel corridoio di cui tanto si è parlato durante la prima. Non vedo l'ora che i fan possano gustarsela."

Nei giorni scorsi è stato diffuso un teaser criptico che mostra un sanguinante Matt Murdock parlare in un confessionale. Al momento non conosciamo ancora la data di uscita ufficiale, ma la pagina di Netflix Thailandia potrebbe averla "leakata" per sbaglio: 19 ottobre. Di certo ne sapremo di più in occasione del New York Comic-Con, in programa dal 4 al 7 ottobre, dove la terza stagione sarà presentata in anteprima mondiale.

Ispirato alla famosa run a fumetti Born Again (Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Nel cast troviamo Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson, oltre al ritorno del temibile Wilson Fiks/Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio.

Wilson Bethel è stato ingaggiato per interpretare il villain che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà Bullseye, nemesi storica di Daredevil.