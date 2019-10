Daredevil: Tom Hiddleston è dalla parte dei fan che vogliono salvare la serie

Fin da quando Daredevil è stata cancellata da Netflix dopo la terza stagione, nonostante l'ottima recezione di critica e pubblico, sono partiti dei movimenti per provare a convincere la Marvel a salvare lo serie. A quanto pare, i difensori dello show possono vantare anche il supporto di Tom Hiddleston, l'amato Loki del MCU.

L'attore britannico è stato avvicinato da alcuni fan all'uscita di Betrayal (spettacolo di Broadway in cui recita al fianco di Charlie Cox, protagonista di Daredevil e interprete di Matt Murdock) e ha provato a incoraggiare la Casa delle Idee a tenere in considerazione di continuare lo show, pronunciando "salvate Daredevil", come potete vedere in calce all'articolo.



I supporter della serie non si sono mai arresi in questi anni, hanno lanciato petizioni, continuano a usare l'hashtag #SaveDaredevil e hanno attirato l'attenzione del cast e della troupe, che hanno mostrato il loro sostegno alla causa. Proprio in questi giorni, Vincent D'Onofrio, interprete dell'amato villain Kingpin, ha dichiarato di star facendo il possibile per il ritorno dello show.



In realtà, non è da escludere che la Marvel decida di continuare la serie portandola sulla nuova piattaforma di streaming Disney+. Il futuro della divisione televisiva è incerto e sembra che si concentrerà soprattutto sull'animazione. Questo lascerà un ampio margine di manovra a Kevin Feige, che potrebbe potenziare il Marvel Cinematic Universe avvalendosi anche dei personaggi che sono stati protagonisti delle serie distribuite da Netflix.