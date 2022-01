Daredevil nella Top 10 di Netflix dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home e Hawkeye

Marvel's Daredevil con protagonista Charlie Cox è ferma al palo ormai da quattro anni ma l'affetto dei fan non accenna a placarsi. Lo show è incredibilmente tornato in auge nelle visualizzazioni streaming, come riportano gli ultimi dati Nielsen. Daredevil venne fermato quando i Marvel Studios assorbirono Marvel Television.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulle ultime trame dell'MCU.



A dicembre in Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock ha fatto capolino a distanza di diversi anni, suscitando l'entusiasmo dei fan. Murdock/Cox ha aiutato Peter Parke (Tom Holland) con i suoi problemi legali.

E soltanto qualche giorno dopo, nel finale di Hawkeye, Kingpin (Vincent D'Onofrio), acerrimo nemico di Daredevil, è comparso nella serie. Questi due dettagli potrebbero aver contribuito ad un dato incredibile.



Secondo l'ultimo report di Nielsen, Daredevil è stato visualizzato per un totale di 195 milioni di minuti dal 20 al 26 dicembre, diventando così l'ottava serie più vista di quella settimana sulla piattaforma streaming, sopravanzata soltanto da show usciti di recente come Hawkeye, The Witcher e Emily in Paris.



Gli spettatori da anni chiedevano il ritorno di Matt Murdock e Kingpin. Nonostante la delusione dei fan, Vincent D'Onofrio ha compreso Marvel nella scelta di cancellare la serie da Netflix dopo l'acquisizione di Marvel Television.