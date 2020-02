Daredevil torna in tendenza sui social grazie al video di Robert Pattinson per The Batman

Il camera test diffuso ieri a sorpresa da Matt Reeves e che ha rivelato per la prima volta Robert Pattinson nel nuovo costume da Batman ha fatto schizzare in cima alle tendenza un altro supereroe, ovvero il Daredevil di Netflix.

Questo ovviamente perché in parecchi non hanno potuto che notare le somiglianze tra il look di Pattinson in costume e quello del diavolo rosso di Hell's Kitchen della Marvel portato sul piccolo schermo da Netflxi con l'omonima serie televisiva, poi cancellata al termine della terza stagione. Il trend di Daredevil schizzato alle stelle ha goduto quindi della massiccia dose di humour del web, che ha scherzato sull'arrivo di una nuova stagione dello show. Potete vedere tutte le spassose reaction degli appassionati nei tweet posti in calce a questa news.

Inoltre, un altro fan appassionato e dotato di uno spiccato senso dell'umorismo, ha perfino sostituito le musiche originali di Michael Giacchino che compaiono nel camera test di Pattinson per Batman sostituendole con quelle della serie Daredevil, rinominando il tutto "Daredevil Season 4 Trailer". Potete visualizzare il video sempre di seguito.

L'ultima volta che avevamo parlato dello show Netflix, Charlie Cox e Wilson Bethel avevano ancora intenzione di salvare la serie dall'oblio: i due attori sono apparsi insieme nel corso di un evento al Bernard B. Jacobs theatre, con Charlie Cox che attualmente è coinvolto nella produzione dello spettacolo teatrale Betrayal al fianco di Tom Hiddleston, il quale ha anche egli espresso il suo desiderio di rivedere il collega in un'eventuale quarta stagione di Daredevil. Nel corso dell'evento, Wilson Bethel ha colto l'occasione di scattarsi una foto con l'ex collega, tornando ad esprimere il desiderio di tornare a recitare insieme nel serial tratto dai fumetti Marvel.

Nei mesi scorsi, tuttavia, sono circolati alcuni rumor insistenti sulla possibilità che Matt Murdock e Jessica Jones possano entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, nello specifico nelle prossime annunciate serie prodotte per Disney+. La notizia è stata riportata dal celebre insider Jeremy Conrad, il quale ha rivelato che qualcuno di molto importante nei Marvel Studios ha apprezzato particolarmente la storia dei due personaggi presenti nel catalogo di Netflix, tanto da aver deciso di farli apparire nelle prossime serie TV, senza che ci sia bisogno di un reboot. Se confermata sarebbe un'ottima notizia per i fan dei due personaggi, rimasti delusi dopo l'improvvisa cancellazione dei loro show da parte del colosso statunitense dello streaming.

The Batman ha una data d'uscita fissata al 25 giugno 2021.