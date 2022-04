Daredevil è già tornato nell'MCU in questa fan art: lo vedremo in Moon Knight?

Dopo il suo debutto in Spider-Man: No Way Home, una delle grandi domande sul futuro del Marvel Cinematic Universe è diventata: quando rivedremo il Daredevil di Charlie Cox. Ormai sembra più prima che poi, viste tutte le sue apparizioni annunciate nel prossimo futuro. Ma dopo questo concept cresce l'attesa: ci sarà in Moon Knight?

Di tutte le facce che pensavamo di trovare nel terzo capitolo della Home Saga, su tutti i vociferati e poi trionfalmente apparsi Tobey Maguire e Andrew Garfield, Charlie Cox era senz’altro l’ultimo che ci saremmo aspettati. Storico interprete per tre lunghe stagioni di una delle serie Marvel più apprezzate dal pubblico, si vide bloccato il suo Daredevil a causa della lotta intestina dei Marvel Studios per inglobare definitivamente Marvel Television, che all’epoca aveva aperto un nuova serialità su Netflix con Matt Murdoch, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist e avrebbe fatto concorrenza al debutto dell’MCU su piccolo schermo.

Ma, si sa, a volte ritornano. E di quei quattro – cinque con Punisher e non contando i villain, fra cui Vincent D’Onofrio è già tornato in Hawkeye – Kevin Feige non poteva rinunciare a un volto tanto amato come quello di Charlie Cox. Il resto – il mattone lanciato contro Peter Parker e quella storica battuta: “Sono un ottimo avvocato” – lo ricordiamo tutti. Nelle settimane successive, rumor di corridoio dicevano che Cox sarebbe apparso dovunque nei prossimi prodotti Marvel, salvo poi vedersi messa in sviluppo un’attesissima quarta stagione di Daredevil su Disney Plus. Per ora, di lui ancora nessuna traccia, ma l’utente Savage Comics non ha potuto fare a meno, nell’attesa, di dedicargli una nuova fan art che lo ritrae con un costume sottoposto a restyling in vista del suo ritorno nei panni del Diavolo di Hell’s Kitchen.

Al rosso e al design del costume originale si aggiungono venature di giallo, immagina l’utente. Trovate il post in calce all'articolo. Cosa dire, se non che vorremmo vederlo quanto prima in queste vesti. E considerando che i suoi Defenders sono stati effettivamente affiancati da Marc Spector in uno dei fumetti che hanno ispirato Moon Knight, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta – anche se forse leggermente fuori contesto – vederlo apparire già nei due episodi che ci dividono dal finale di serie con Oscar Isaac. Oltre al fatto che, invece, il reboot della sua serie potrebbe facilitare il ritorno di Jessica Jones nel MCU. Voi lo vorreste già nella serie in corso o pensate che sarebbe di troppo?