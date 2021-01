Daredevil tornerà nel MCU? Sentite che ne pensa Kevin Feige

La campagna per salvare Daredevil va avanti, i fan infatti vorrebbero che il personaggio interpretato da Charlie Cox si unisse al Marvel Cinematic Universe. Il dirigente della Casa delle Idee Kevin Feige ha quindi detto la sua a riguardo.

Le tre stagioni che compongono la storia di Daredevil prodotta da Netflix hanno riscosso un notevole successo di pubblica e critica, grazie alle performance di attori come Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Deborah Ann Woll. I fan dei fumetti Marvel hanno quindi sperato che il celebre supereroe di New York potesse entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, anche se per ora non abbiamo avuto notizie a riguardo.

Kevin Feige ha quindi risposto alle domande dei giornalisti di Collider, in particolare riguardo l'influenza che la serie di Daredevil potrà avere nel futuro del MCU: "Prendo in considerazione tutto quello che è già disponibile, che siano i nostri film, le serie TV di Marvel Entertainment e ovviamente i fumetti, videogiochi, cartoni animati... tutte queste cose possono influenzare il futuro della Marvel. È così che funziona per i fumetti da più di 80 anni, quindi vedremo".

I giornalisti inoltre hanno fatto domande più dirette a Kevin Feige, in particolare riguardo il possibile ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, ma il dirigente della Marvel non ha voluto rispondere. Rimaniamo in attesa di nuove indiscrezioni, nel frattempo vi segnaliamo questo crossover tra Daredevil e The Office.