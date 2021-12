Daredevil tornerà in tantissime serie Marvel, a cominciare da Moon Knight e She-Hulk?

Charlie Cox è tornato come Matt Murdock esordendo una seconda volta Marvel Cinematic Universe, ma quanto bisognerà aspettare per vedere Daredevil in azione? Non troppo, almeno stando ad un nuovo rumor che ha preso a circolare online in queste ore.

L'indiscrezione, che sarebbero trapelate da una fonte interna alla Marvel prima di essere pubblicate su Reddit, ha rivelato numerosi dettagli sulle serie Marvel Studios in uscita nel 2022 sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, e il leaker ha affermato che Charlie Cox sarà guest star in She-Hulk: qui l'attore comparirà in ben due dei dieci episodi previsti per la prima stagione della serie con protagonista Tatiana Maslany, e sarà visto sia nei panni di Matt Murdock, l'avvocato difensore, sia come Daredevil, il vigilante di Hell's Kitchen. La fonte ha anche indicato che She-Hulk stabilirà il Daredevil di Cox come un "personaggio principale" per il futuro del Marvel Cinematic Universe, e da qui il supereroe personaggio apparirà nei futuri spettacoli Disney+ Moon Knight, Echo, Iron Heart e Armor Wars.

Secondo il leaker, un episodio della serie vedrà Jennifer Walters/She-Hulk di Tatiana Maslany intentare una causa contro un sarto di costumi di supereroi. Tuttavia, Matt Murdock sarà l'avvocato difensore del sarto e "darà una lezione a Jennifer" in tribunale prima di uscire con lei per un drink. I due andranno d'accordo, cosa che porterà ad un incontro tra Daredevil e She-Hulk. Inoltre, stando a quanto riferito, Daredevil indosserà il suo iconico costume rosso e giallo dei fumetti, ma l'intensità del giallo sarà più tenue per adattarsi meglio sullo schermo.

Rumor abbastanza dettagliati, che però al momento non trovano conferme ufficiali. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. In precedenza un'altra indiscrezione aveva sostenuto che Daredevil sarebbe tornato in tre progetti Marvel, uno dei quali sarebbe stato un titolo stand-alone a lui dedicato.