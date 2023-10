Daredevil, già trovati showrunner e registi: Marvel unisce i team di Punisher e Loki 2!

Mentre continuano ad emergere nuove anticipazioni dai primi episodi di Daredevil: Born Again, arriva l'ufficialità che tutti stavano aspettando, con i Marvel Studios che hanno già trovato il team creativo per continuare la produzione dell'attesa serie tv Marvel Cinematic Universe.

The Hollywood Reporter, che per primo aveva segnalato il reboot interno ala produzione di Daredevil: Born Again, ora annuncia che Dario Scardapane sarà il primo showrunner dei Marvel Studios e lavorerà a Daredevil: Born Again: l'assunzione dello sceneggiatore, i cui crediti includono Jack Ryan di Prime Video e lo show Marvel di Netflix The Punisher, segnala la prima volta che la compagnia di Kevin Feige assume uno showrunner per una serie MCU realizzata per Disney+, una mossa che dà seguito alla nuova strategia pensata per le serie tv Marvel (che, fino ad ora, avevano lavorato diversamente tramite le figure degli 'head writers').

Inoltre, con Scardapane alla guida delle sceneggiatura, i registi Justin Benson e Aaron Moorhead sono stati assunti per dirigere i rimanenti episodi di Daredevil: Born Again: si tratta del terzo incarico del duo di co-registi per i Marvel Studios, che in precedenza hanno già diretto due episodi per Moon Knight e i primi quattro episodi della seconda stagione di Loki. The Hollywood Reporter ribadisce anche che la Marvel non butterà gli episodi realizzati finora per Daredevil: Born Again (circa 4 o 5) ma in queste puntate già pronte saranno inseriti nuovi elementi per migliorarle e renderle più simili all'idea finale che Kevin Feige ha per la serie, e che Scardapane realizzerà insieme a Benson e Moorhead.

Al momento la serie non ha una data d'uscita, ma i lavori riprenderanno dopo la fine degli scioperi.