Daredevil: la nuova tuta gialla di She Hulk sarà colpa di Bullseye?

In attesa di scoprire dove è andato Bruce Banner nelle scorse puntate di She Hulk, sul web è arrivata una nuova teoria che potrebbe spiegare come mai Daredevil avrà un costume giallo nel corso della nuova serie Marvel Studios.

Il costume aggiornato, visto nel trailer di She Hulk e omaggio all'abito originale indossato dal personaggio nei fumetti, potrebbe essere direttamente collegato a Bullseye e alla terza stagione di Daredevil, l'acclamata serie tv sviluppata da Netflix: chi ricorda gli eventi di quel ciclo di episodi saprà che, ad un certo punto della storia, il villain interpretato da Wilson Bethel iniziava ad indossare lo stesso costume di Daredevil per compiere orribili crimini nel tentativo di influenzare l'opinione pubblica facendogli pensare che il diavolo di Hell's Kitchen fosse passato dalla parte dei criminali. Secondo la teoria, dunque, in She-Hulk Matt Murdock indosserà il costume giallo per distanziarsi dalle atrocità commesse da Bullseye, come a voler dare un nuovo look al suo 'brand' di supereroe.

Ovviamente la teoria presuppone che She-Hulk e il Marvel Cinematic Universe terranno conto degli eventi delle serie tv di Netflix incorporandole e rendendole canoniche con il resto della saga, anche se al momento non ci sono indicazioni a questo proposito e con molta probabilità bisognerà attendere la messa in onda degli episodi di She-Hulk con Daredevil per scoprirlo. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Charlie Cox tornerà come Matt Murdock anche in Echo, serie spin-off di Hawkeye, dopodiché sarà il protagonista della nuova serie tv Daredevil Born Again, che arriverà nella primavera 2024 su Disney Plus come parte della Fase 5 del MCU.