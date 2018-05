Daredevil: una nuovo foto dal set della terza stagione rivela un ritorno al passato

Cresce l'attesa attorno alla terza stagione di DaredevilNetflix le cui riprese sono attualmente in corso a New York. Grazie ad una nuova foto rubata dal set, è possibile dare una prima occhiata a quello che sembra essere un vero e proprio ritorno al passato nella vita del buon Matt Murdock.

Stiamo parlando dell'originale costume nero indossato dal diavolo di Hell's Kitchen per buona parte della prima stagione, quando doveva ancora assumere la sua identità completa.

Non conoscendo il contesto esatto di questa foto (che trovate in calce alla news), possiamo ipotizzare che Matt Murdock, ormai creduto morto da tutti e svegliatosi in un convento, possa tornare momentaneamente alle origini riprendendo la sua attività di vigliante oppure che si tratti semplicemente di un flashback che possa rivelarci un qualcosa di nuovo sulla sua vita.

Al momento i dettagli attorno alla trama del nuovo arco narrativo di Daredevil sono top secret, ma è molto probabile che la fonte d'ispirazione sia Born Again (Rinascita), celebre run fumettistica di Frank Miller e considerata una delle migliori di sempre.

Nel cast della terza stagione, la cui data di debutto non è ancora stata annunciata, torneranno Charlie Cox nei panni del noto vigilante, Deborah Ann Woll in quelli di Karen Page, Rosario Dawson in quelli di Claire Temple e Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk. Tra le new entry segnaliamo Jay Ali, Joanne Whalley e Wilson Bethel.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la seconda stagione di Jessica Jones è disponibile in streaming su Netflix e che la seconda di Luke Cage arriverà il 22 giugno.