Daredevil: per vedere una nuova stagione serviranno almeno due anni

Netflix ha spezzato il cuore dei fan dei fumetti quando ha interrotto tutte le sue serie di supereroi Marvel come Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage e Iron Fist. È invece di dicembre la notizia che per ragioni contrattuali la Disney non può far rivivere questi personaggi per almeno due anni.

Secondo quanto rivela IndieWire, però, per vedere nuove stagioni delle serie Marvel sulla neonata piattaforma di streaming Disney+ l’attesa potrebbe essere ben più lunga.

Secondo un dirigente di produzione, la Disney è stata avvertita dagli avvocati di non pensare nemmeno a sviluppare nuovi contenuti con i personaggi di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher per due anni. Questo significa che nel prossimo biennio difficilmente la Disney lavorerà su nuovo materiale per le serie dedicate a questi personaggi. Eventuali produzioni non inizieranno fino a tutto il 2020, e non è anzi da escludere che la Disney non faccia affatto rivivere questi supereroi.

La terza e ultima stagione di Daredevil è uscita lo scorso ottobre su Netflix. Il gigante dello streaming ha cancellato la serie alla fine di novembre, con grande sorpresa dei fans. Anche Iron Fist e Luke Cage sono state cancellate poco dopo, mentre per The Punisher e Jessica Jones, la cui terza stagione sarà trasmessa su Netflix entro fine anno, ma senza David Tennant , lo stop è arrivato all'inizio del 2019. Nessuno di questi personaggi tornerà in azione almeno fino al 2021.

Intanto l'ex showrunner di Daredevil ha firmato un contratto con Amazon. La nuova piattaforma di streaming della Disney, invece, farà il suo debutto a novembre.