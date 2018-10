Daredevil: vedremo mai il Kingpin di Vincent D'Onofrio in un film di Spider-Man?

Vincent D’Onofrio, interprete di Wilson Fisk aka Kingpin nella serie Marvel/Netflix su Daredevil, non ha mai escluso una sua possibile partecipazione nell’Universo Cinematografico Marvel.

Sono tantissimi quei fan che sono rimasti rapiti dall’interpretazione dell’attore nel ruolo di Kingpin, molto simile alla versione cartacea del personaggio e in tutto e per tutto funzionale alla storia in cui è stato meravigliosamente calato.

Un utente su Twitter ha quindi espresso la sua tristezza per il fatto di non poter vedere mai questa interpretazione in un film cinematografico dedicato a Spider-Man, al che lo stesso D’Onofrio è intervenuto nella discussione affermando uno speranzoso e possibilista: “E chi lo dice?”. L’attore è quindi fiducioso che un giorno il suo Kingpin potrà fare il salto definito dal piccolo al grande schermo e magari comparire proprio come nemesi dell’Arrampicamuri dell’Universo Cinematografico Marvel.

La terza stagione di Daredevil debutterà sulla piattaforma digitale Netflix il prossimo 19 ottobre. Ispirato alla famosa run a fumetti Daredevil: Born Again (in italiano, Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà quindi il suo ritorno anche il temibile Wilson Fisk/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.

Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, interpreterà il personaggio di Bullseye.

Quest'anno tutti i Difensori hanno ottenuto una nuova stagione delle loro serie: Jessica Jones (la seconda), Luke Cage (la seconda) e Iron Fist (la seconda). Per il prossimo anno è prevista la seconda stagione di The Punisher mentre sono iniziate da tempo le riprese della terza dedicata a Jessica Jones.