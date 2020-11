Daredevil, Vincent D'Onofrio arringa i fan: 'Firmate la petizione, salvate la serie'

Continua la campagna dei fan per salvare Daredevil: questa volta anche Vincent D'Onofrio ha lanciato un appello a tutti gli appassionati dello show prodotto da Netflix e cancellato dopo sole tre stagioni.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, l'interprete di Kingpin ha deciso di rispondere ad un messaggio di un fan, spingendo a firmare la petizione online per la ripresa dei lavori di Daredevil. Inoltre ricordiamo che mancano pochissimi giorni al ritorno dei diritti del personaggio in mano ai dirigenti della Marvel, essendo ormai concluso il contratto firmato con Netflix. Sono in molti quindi a sperare che nelle prossime settimane sarà annunciato il ritorno del supereroe di Hell's Kitchen, interpretato da Charlie Cox e che aveva convinto critica e pubblico nel corso delle sue tre stagioni.

Il messaggio di Vincent D'Onofrio è stato accolto positivamente dai fan, ricevendo in poco tempo oltre duemila Mi Piace e più di 600 commenti, in cui in molti si congratulano con l'attore per il suo impegno nel cercare di far riprendere i lavori sullo show. Nel frattempo gli utenti di Rotten Tomatoes hanno premiato Daredevil considerandola al serie migliore ispirato ad un personaggio della Marvel, non resta quindi che aspettare per vedere se gli sforzi dei fan avranno successo.