Daredevil, Vincent D'Onofrio comprende il motivo della cancellazione della serie Netflix

La cancellazione improvvisa di Daredevil dopo tre stagioni di grande successo da parte di Netflix è uno dei più grandi motivi di discussione tra i fan, che ancora oggi non si danno pace per la scelta di non proseguire le avventure di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock nella serie del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver approfondito il discorso cancellazione di Daredevil a fine anno, Vincent D'onofrio, interprete di Kingpin in Daredevil e Hawkeye, ha spiegato la reazione del cast e ha confermato il motivo della cancellazione:"Penso che nessuno di noi stesse bene. Penso che ci dicessimo 'Oh, ok, avevamo uno show di successo e ora non c'è più'. Ma poco dopo, nello stesso momento in cui i gruppi #SaveDaredevil hanno iniziato a crescere, il cast, la maggior parte di noi credo, ma conosco Charlie e io di sicuro, e Deborah Ann Woll, penso che abbiamo iniziato a scoprire i motivi per cui è successo. Quindi abbiamo capito cosa stesso facendo Marvel perché Disney+ stava uscendo... ".



D'Onofrio prosegue:"Quando sei in questo settore da molto tempo come lo siamo stati tutti noi, aveva senso dal punto di vista commerciale. Per noi aveva senso il motivo per cui non sarebbe andato avanti lo show. Concettualmente penso che fossimo delusi ma penso che tutti avessimo capito cosa stava succedendo e in un certo era inevitabile. In questo business impari ad accettare le cose perché sai che alla fine è un business e non c'è niente che tu possa farci davvero".



L'attore ha dichiarato che lo shock del cast derivava principalmente dal fatto che la serie avesse ancora molto potenziale da sviluppare.

A fine anno Daredevil era in tendenza su Twitter perché i fan chiedevano la quarta stagione dello show con Charlie Cox.