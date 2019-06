Daredevil, Vincent D'Onofrio: 'Il cast tornerebbe immediatamente se ne avesse occasione'

Non è un mistero che l'intero cast si sia sempre detto favorevole a tornare in sella a Daredevil qualora Netflix e Marvel dovessero decidere di rinnovare la collaborazione, e uno dei più accaniti finora è sempre stato Vincent D'Onofrio.

Nel corso di un'intervista concessa al Daily Mail, D'Onofrio si è detto ancora profondamente affranto dalla cancellazione di Daredevil alla fine della terza stagione, proprio quando il suo personaggio era finalmente tornato sullo schermo. Ma ha anche detto che non ci penserebbe su due volte se tornare o meno a bordo di una nuova stagione. D'Onofrio ha anche supportato la petizione dei fan per salvare lo show.

"La cancellazione ci ha come lasciato in questa strana situazione senza alcuna informazione in merito. Se chiedi a qualsiasi attore di questo show se vorrebbe tornare qualora gliene venisse data l'occasione ti direbbe immediatamente di sì, perché è stata un'esperienza molto stimolante e divertente, e i personaggi sono molto forti. Io mi sento come tutti quelli che erano coinvolti, non solo gli attori ma anche la troupe, e anche Jeph Loeb alla Marvel. Ci manca. Vogliamo fare quello show".

L'attore ha continuato dicendo che la perdita di Daredevil è ancora più drammatica considerato quanto buona fosse risultata la terza stagione, in cui crede si sia raggiunto l'apice, rendendo tutto immediatamente molto più strano, in seguito alla cancellazione. Ovviamente, D'Onofrio capisce anche le politiche dietro la cancellazione a Netflix: "Semplicemente Netflix e Disney hanno impedito il ritorno della serie, credo a causa dei progetti che stanno prendendo per il futuro".

Per quanto riguarda le serie Netflix/Marvel, arrivate al capolinea, il 14 giugno verrà diffusa la terza e ultima stagione di Jessica Jones. Il lavoro di Marvel Televisione continuerà dunque su Hulu, essendo questa in parte di proprietà della Disney dopo l'accordo per l'acquisizione della Fox.