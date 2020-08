Daredevil: Vincent D'Onofrio non era sicuro di voler lavorare nella serie, ecco perché

Alla fine si convinse grazie alla scena decapitazione in Daredevil, ma inizialmente Vincent D'Onofrio non era affatto sicuro di voler accettare il ruolo di Kingpin.

"Ero restio ad entrare nella serie perché ne avevo già fatta una per molto tempo per la tv, Criminal Intent. Mi stava bene recitare un po' qui e un po' là, ma non volevo impegnarmi per un'intera serie, quindi sentivo il bisogno di avere i pieni poteri per poter capire se impegnarmi o meno, anno per anno e non per un lungo periodo. I produttori avrebbero dovuto accettare questo tipo di accordo, e mi avrebbero avvertito dicendomi se avevano bisogno di me o meno", ha dichiarato l'attore in un'intervista per Comicbook.com

Per fortuna in Marvel decisero di accoglierlo a braccia aperte e di andargli incontro: "Se avessi voluto partecipare, e se non avessi avuto altri impegni, mi sarei tenuto libero per loro. Quindi, ci accordammo per fare la serie, secondo queste regole, ma quando realizzai il tipo di approccio che avevano, ho fatto loro capire che mi ci sarei buttato a capofitto".

Inizialmente titubante, D'Onofrio decise di abbandonare qualsiasi reticenza una volta capito il potenziale del personaggio e la libertà che il nuovo lavoro gli offriva, senza considerare l'ottimo rapporto con il protagonista Charlie Cox. Per fortuna le cose sono cambiate, e l'attore ha potuto mettere in scena un Wilson Fisk crudele, complesso e brutale, sicuramente uno dei punti di forza della serie Netflix. Intanto i fan attendono il ritorno dei diritti in casa Marvel, in vista di una eventuale quarta stagione.